Il ritardo nell'invio dei dati, il pasticcio a Prato e il riconteggio: ecco perché la Toscana è finita in zona rossa (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente Giani: "Ho preferito la trasparenza e comunicato l'aggiornamento all'Istituto superiore di sanità". Ma si scatena la protesta delle categorie economiche: "Ora basta scivoloni" Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 27 marzo 2021) Il presidente Giani: "Ho preferito la trasparenza e comunicato l'aggiornamento all'Istituto superiore di sanità". Ma si scatena la protesta delle categorie economiche: "Ora basta scivoloni"

Advertising

ZZiliani : Clamoroso! Ancora 2 mesi e 2 giorni (il campionato termina il 23/05) e la #Procura FJGC stabilirà il record del mon… - luaterini : #Covid Il ritardo nell'invio dei dati, il pasticcio a Prato e il riconteggio: ecco perché la Toscana è finita in zo… - iltirreno : ?? Il presidente Giani: 'Ho preferito la trasparenza e comunicato l'aggiornamento all'Istituto superiore di sanità'.… - Civ_Andrea : @aoimotion @amirapvt @lorepregliasco Giusto ricordare che le ore totali di tirocinio sono circa 1500, e sarebbe ins… - MastriTina : @MrMontmorensy Il mio tweet era per far notare il grande ritardo nell’approvvigionamento dei vaccini. -