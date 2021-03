Il 7 aprile riaprono le scuole, ma non tutte (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo le vacanze di Pasqua gli alunni fino alla prima media torneranno fra i banchi, anche quelli che risiedono nelle zone rosse. Solo qualche Regione si comporterà ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo le vacanze di Pasqua gli alunni fino alla prima media torneranno fra i banchi, anche quelli che risiedono nelle zone rosse. Solo qualche Regione si comporterà ...

Ultimo weekend di zona rossa per Roma e Lazio: controlli in centro e nei parchi Per quanto riguarda le attività commerciali, i negozi riaprono fino alle ore 21, mentre bar e ... Questo fino al 3, 4 e 5 aprile, quando tutta l'Italia diventerà zona rossa per le vacanze di Pasqua, con ...

Scuole riaperte dopo Pasqua fino alla prima media in zona rossa. Fino al 30 aprile niente zone ... Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, Salvini: 'Riaprire attività riavviabili in sicurezza' In vista del nuovo Dpcm, il leader della Lega Matteo Salvini chiede di riaprire le attività che possono essere ... del nuovo Dpcm che prenderà il posto di quello in scadenza il 6 aprile e, anche se si ...

"Tra pochi giorni finalmente il barbiere e una birra al pub" “Tra pochi giorni potrò, finalmente, andare dal barbiere”, ha scherzato il primo ministro che di recente aveva ironizzato sullo stato selvaggio della sua chioma. “Ma più importante del barbiere per me ...

