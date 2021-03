Fratellì arrestato, la fidanzata Simona Vergaro racconta la violenza: 'Picchiata con una spranga per 15 minuti' (Di sabato 27 marzo 2021) Simona Vergaro Picchiata dal fidanzato, l'influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone 'Ho preso il muro Fratellì' , racconta per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato ... Leggi su leggo (Di sabato 27 marzo 2021)dal fidanzato, l'influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone 'Ho preso il muro' ,per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato ...

Advertising

marcocatalini2 : Fratellì, il racconto di Simona Vergaro dopo l'arresto del rapper: 'Mi ha umiliata' - Le Iene - leggoit : Fratellì arrestato, la fidanzata Simona Vergaro racconta la violenza: «Picchiata con una spranga per 15 minuti» - redazioneiene : Dalla verità della compagna di Fratellì arrestato perché l'avrebbe picchiata ai segreti di OnlyFans fino al secondo… - nicdedevitiis : RT @redazioneiene: “Mi ha svegliata mettendomi le mani addosso per 10/15 minuti”. Simona Vergaro parla per la prima volta e racconta a @nic… - gnomini : RT @redazioneiene: “Mi ha svegliata mettendomi le mani addosso per 10/15 minuti”. Simona Vergaro parla per la prima volta e racconta a @nic… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratellì arrestato Fratellì arrestato, la fidanzata Simona Vergaro racconta la violenza: 'Picchiata con una spranga per 15 minuti' ... l'influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone 'Ho preso il muro fratellì' , racconta per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato arrestato. A Le Iene la ex attrice porno ...

Forza controllo polizia: arrestato dai carabinieri dopo inseguimento a folle velocità tra le vie cittadine Alla luce di quanto accertato il 39enne è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto al termine delle formalità di ...

Fratellì, parla Simona Vergaro dopo l'arresto del rapper: “Mi ha picchiata” | VIDEO LE IENE ... l'influencer e rapper 1727, famoso per il video tormentone 'Ho preso il muro' , racconta per la prima volta cosa è successo quando il suo ex è stato. A Le Iene la ex attrice porno ...Alla luce di quanto accertato il 39enne è statocon le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto al termine delle formalità di ...