F1, GP Bahrain 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 27 marzo 2021) Oggi sabato 27 marzo si disputano le qualifiche del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Riflettori sempre accesi sul circuito del Sakhir, dove si preannuncia un’infuocata battaglia per la conquista della pole-position. Si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e ne vedremo davvero delle belle sotto la luce artificiale, ovviamente tutti i piloti vogliono incominciare la stagione al meglio e puntano a ottenere un risultato di rilievo nel primo time-attack della nuova annata agonistica. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP DEL Bahrain DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 Lewis Hamilton è come sempre il maestro delle pole position, ma il britannico dovrà comunque sudare al volante della sua Mercedes, perché la concorrenza è elevata. Il compagno di squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Oggi sabato 27 marzo si disputano ledel GP del, prima tappa del Mondiale F1. Riflettori sempre accesi sul circuito del Sakhir, dove si preannuncia un’infuocata battaglia per la conquista della pole-position. Si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e ne vedremo davvero delle belle sotto la luce artificiale, ovviamente tutti i piloti vogliono incominciare la stagione al meglio e puntano a ottenere un risultato di rilievo nel primo time-attack della nuova annata agonistica. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DELDI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 Lewis Hamilton èsempre il maestro delle pole position, ma il britannico dovrà comunque sudare al volante della sua Mercedes, perché la concorrenza è elevata. Il compagno di squadra ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Super Max con un super tempo comanda le #FP1 ?? ?? Positiva la McLaren, Ferrari in top-10 Il resoconto ?… - Agenzia_Ansa : F1, Bahrain: Verstappen avanti nelle prime libere, Leclerc quinto. Ottava la Rossa di Sainz, Hamilton quarto. Schu… - zazoomblog : LIVE F1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche la Ferrari sogna con Sainz e Leclerc - #Bahrain #DIRETTA:… - zazoomblog : F1 oggi GP Bahrain 2021: orari FP3 e qualifiche tv streaming programma Sky e TV8 - #Bahrain #2021: #orari… -