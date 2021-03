EDER TORNA A CASA (Di sabato 27 marzo 2021) Ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio di EDER al San Paolo. L’attaccante brasiliano, con passaporto italiano, TORNA così in patria, dopo la sua esperienza da giovanissimo prima della sua lunga militanza europea. Il classe 1986 aveva vissuto da giovanissimo l’esperienza in Brasile, prima che l’Italia lo adottasse per tanti anni. EDER è cresciuto nel settore giovanile del Criciuma, dove ha militato dal 2003 al 2006. Nel 2006 l’esordio anche nel Brasilerao a 20 anni, prima che l’Empoli lo portasse in Italia. Debutta in Serie A il 18 marzo 2007, nella sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio. Dopo aver esordito anche nelle coppe europee, nel gennaio 2008 passa in comproprietà al Frosinone: con la maglia dei ciociari segna 20 gol sino al termine del campionato 2008-09. Rientrato ai toscani, nel torneo 2009-10 è capocannoniere della ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Ieri è arrivata l’ufficialità del passaggio dial San Paolo. L’attaccante brasiliano, con passaporto italiano,così in patria, dopo la sua esperienza da giovanissimo prima della sua lunga militanza europea. Il classe 1986 aveva vissuto da giovanissimo l’esperienza in Brasile, prima che l’Italia lo adottasse per tanti anni.è cresciuto nel settore giovanile del Criciuma, dove ha militato dal 2003 al 2006. Nel 2006 l’esordio anche nel Brasilerao a 20 anni, prima che l’Empoli lo portasse in Italia. Debutta in Serie A il 18 marzo 2007, nella sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio. Dopo aver esordito anche nelle coppe europee, nel gennaio 2008 passa in comproprietà al Frosinone: con la maglia dei ciociari segna 20 gol sino al termine del campionato 2008-09. Rientrato ai toscani, nel torneo 2009-10 è capocannoniere della ...

Advertising

ansa_lombardia : Ex azzurro Eder torna in Brasile, è del San Paolo - ansacalciosport : Ex azzurro Eder torna in Brasile, è del San Paolo. Attaccante giocherà nella squadra di Crespo fino al dicembre '22… - AnsaLombardia : Ex azzurro Eder torna in Brasile, è del San Paolo. Attaccante giocherà nella squadra di Crespo fino al dicembre '22… - 1000Cuori : ?? NIGHTLINE - Caso tamponi Lazio, solo un'ammenda per i biancocelesti. Eder torna in Brasile: giocherà al San Paolo… - solopallone : Ex azzurro Eder torna in Brasile, è del San Paolo -