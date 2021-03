Covid | Italia chiusa fino a maggio | da lunedì 10 regioni in rosso

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - paolo83237426 : RT @mariandola: Sarà, ma io un altro Paese della Ue che ha fatto tanto meglio dell’#Italia sul fronte #COVID19, me lo sono perso. Sblocco u… - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 23.839 contagi su 357.154 tamponi e 380 morti per Covid: i dati di sabato 27 ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Quanto ai controlli, i carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel quartiere Brera, a Milano, per assembramenti in violazione delle norme anti -. Sanzionato e chiuso per cinque ...... per la Giornata mondiale del teatro, ha coinvolto attori, registi, maestranze in tutta. "E ... E soprattutto non potrà riuscirci il: il teatro è eterno!".Vaccino Covid, oltre nove milioni di dosi somministrate in Italia. Per la precisione sono 9.017.095 milioni con un totale di 2.862.386 persone vaccinate già con prima e seconda dose. Secondo i dati ...Quarta elezione in due anni (seconda in pandemia) e rivince Netanyahu. Succedono cose nel mondo. Se ne accorgeranno anche qui, quando finirà l'emergenza Letta-Pd ...