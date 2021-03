Covid, Confesercenti: «Toscana zona rossa un disastro, 50mila non lavorano» (Di sabato 27 marzo 2021) «Il passaggio della Toscana in zona rossa, dopo affermazioni nelle quali veniva assicurato il mantenimento in arancione, comporterà la perdita di centinaia di milioni sui fatturati di imprese già stremate da questa situazione. È un disastro, una beffa: stiamo parlando di quasi 20.000 negozi che da lunedì dovranno chiudere: almeno 50.000 persone che non potranno lavorare» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 marzo 2021) «Il passaggio dellain, dopo affermazioni nelle quali veniva assicurato il mantenimento in arancione, comporterà la perdita di centinaia di milioni sui fatturati di imprese già stremate da questa situazione. È un, una beffa: stiamo parlando di quasi 20.000 negozi che da lunedì dovranno chiudere: almeno 50.000 persone che non potranno lavorare» L'articolo proviene da Firenze Post.

