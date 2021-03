Ally McBeal, 20th Television pensa a una miniserie revival (Di sabato 27 marzo 2021) Ally McBeal, 20th Television sta pensando a una miniserie revival della serie cult. Calista Flockhart è stata contattata per tornare nei panni di Ally Ally McBeal potrebbe presto tornare in Televisione, o in un servizio streaming. La casa di produzione della serie 20th Television, parte dei Disney Television Studios, sta esplorando l’idea di realizzare una miniserie revival con l’intenzione di coinvolgere anche Calista Flockhart per tornare a interpretare la protagonista. Il creatore della serie, David E. Kelley tornato alla ribalta nel mondo dell’intrattenimento grazie a serie tv come Big Little Lies, sarebbe ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 marzo 2021)stando a unadella serie cult. Calista Flockhart è stata contattata per tornare nei panni dipotrebbe presto tornare ine, o in un servizio streaming. La casa di produzione della serie, parte dei DisneyStudios, sta esplorando l’idea di realizzare unacon l’intenzione di coinvolgere anche Calista Flockhart per tornare a interpretare la protagonista. Il creatore della serie, David E. Kelley tornato alla ribalta nel mondo dell’intrattenimento grazie a serie tv come Big Little Lies, sarebbe ...

