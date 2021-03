‘A cosa serve il teatro?’ Io rispondo così (Di sabato 27 marzo 2021) A volte sento dire: “Ma a cosa serve il teatro? Che utilità ha nelle nostre giornate?”. Se per teatro intendiamo un puro spettacolo di intrattenimento o un lavoro in cui la forma prende il sopravvento sul contenuto, allora il teatro è semplicemente un modo di passare una serata distensiva. Ma se per teatro intendiamo la possibilità di approfondire la conoscenza di noi stessi attraverso un linguaggio capace di parlare contemporaneamente al nostro cervello e al nostro cuore, allora quella serata diventa voglia di creare un futuro migliore. La creazione, però, necessita di un primo scalino che è il sogno. Solo sognando un mondo migliore si potrà provare a realizzarlo. Il teatro è sogno e, anche in un periodo come quello attuale, non morirà. Gli uomini possono morire, ma i sogni mai. Sopravvivranno, malgrado tutto. Immersi in uno spettacolo e nel silenzio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) A volte sento dire: “Ma ail teatro? Che utilità ha nelle nostre giornate?”. Se per teatro intendiamo un puro spettacolo di intrattenimento o un lavoro in cui la forma prende il sopravvento sul contenuto, allora il teatro è semplicemente un modo di passare una serata distensiva. Ma se per teatro intendiamo la possibilità di approfondire la conoscenza di noi stessi attraverso un linguaggio capace di parlare contemporaneamente al nostro cervello e al nostro cuore, allora quella serata diventa voglia di creare un futuro migliore. La creazione, però, necessita di un primo scalino che è il sogno. Solo sognando un mondo migliore si potrà provare a realizzarlo. Il teatro è sogno e, anche in un periodo come quello attuale, non morirà. Gli uomini possono morire, ma i sogni mai. Sopravvivranno, malgrado tutto. Immersi in uno spettacolo e nel silenzio ...

M5S_Europa : Abbiamo depositato un'interrogazione rivolta alla Commissione per capire se intenda prendere misure contro… - RaiRadio2 : ?? A cosa serve la pioggia se non possiamo bagnarci ?? @NaliOfficial oggi LIVE con 'Nuda' a #Radio2SocialClub ?? Pun… - marattin : Quarta assemblea nazionale di @ItaliaViva, ci siamo davvero confrontati su cosa ci serve per costruire un’offerta p… - miia_2018 : RT @lameduck1960: @borghi_claudio @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca A che serve avere delle persone competenti nella community (e non st… - MarySpes : RT @MarcoSanavia1: Questa affermazione di Letta dimostra una scarsa capacità di instrospezione psicologica. Un immigrato integrato non darà… -