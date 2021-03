(Di sabato 27 marzo 2021) Il 27, nelle sale cinematografiche, viene proiettato. E’ il primo film della nota saga con protagonista Paolo Villaggio. Era il 27quandousciva per la prima volta al cinema. Diretto da Luciano Salce, il film sarà il primo di una saga che avrà un successo straordinario. La genesi diLa produzione cinematografica trae spunto dall’omonimo libro (1971) scritto da Paolo Villaggio. Un romanzo comico-grottesco frutto della raccolta di una serie di racconti pubblicati dall’attore genovese. https://www.youtube.com/watch?v=QNxW0ToRkxE&ab channel=markuccioIl personaggio di Paolo Villaggio Il protagonista del libro e della produzione cinematografica è Ugo, interpretato dallo ...

Advertising

news_mondo_h24 : 27 marzo 1975, esce Fantozzi - Cico6823 : RT @sulsitodisimone: 27 Marzo 1975 ? Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi - sulsitodisimone : 27 Marzo 1975 ? Costruzione dell'oleodotto Trans-Alaska Pipeline System begins - sulsitodisimone : 27 Marzo 1975 ? Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi - giuseppenotarn1 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 27 marzo 1975 Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi con il bravissimo Paolo Villaggio.… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo 1975

Fremondoweb

... 25. La nascita delle dive Mina e Aretha Franklin 1272 " Gregorio X è consacrato Papa della ...Tarantino 1968 " Muore l' astronauta Yuri Gagarin 1970 " Nasce la cantante Mariah Carey" ...Tutto pronto per la terza puntata dello show Canzone Segreta. Questa sera, venerdì 26, tra i protagonisti anche Amanda Lear. Ma conosciamola meglio! Amanda Lear: chi è, età, ... Nelha ...Almanacco: scomunica a tutti i veneziani, esce la saga di Fantozzi, brevettato il cherosene I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati ...Che carriera, quella di Bolle! Che adesso debutta come insegnante. E che ha ballato anche per la Regina. Ve lo facciamo ...