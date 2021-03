Visitor centre a Gand e visita in 3D della cattedrale

Advertising

ArteMagazine : La Cattedrale di San Bavone di Gent svela la nuova casa dell’Agnello Mistico e inaugura il Visitor Centre -

Così equipaggiati, si muovono nello spazio della Cattedrale: dalla Cripta , restaurata per l'occasione e trasformata in unhigh - tech , fino alla Cappella del Santissimo Sacramento, ...... concepito come una casa della partecipazione per la comunità locale, spazio espositivo ed educativo, dotato di biblioteca specializzata, auditorium pubblico eper curiosi, studenti e ...Il Polittico dell'Agnello Mistico di Jan van Eyck torna nella Cattedrale di San Bavone a Gent, in una nuova collocazione, a cui si arriva attraverso un avveniristico percorso che gli organizzatori def ...Apre il Visitor Centre, avveniristico centro esperienziale dedicato al capolavoro di Jan van Eyck: il Polittico dell’Agnello Mistico.