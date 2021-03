Vince Dazn: “Serie A all’avanguardia a livello mondiale” (Di venerdì 26 marzo 2021) Parla l’ad della Lega, De Siervo: “Serie A all’avanguardia mondiale. Valenza sistemica per il Paese intero” A termine di una lunga giornata che ha visto Dazn aggiudicarsi i diritti per la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio, arriva anche il comunicato dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “L’assegnazione ha visto convergere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 marzo 2021) Parla l’ad della Lega, De Siervo: “. Valenza sistemica per il Paese intero” A termine di una lunga giornata che ha vistoaggiudicarsi i diritti per la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio, arriva anche il comunicato dell’amministratore delegato della LegaA, Luigi De Siervo: “L’assegnazione ha visto convergere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

