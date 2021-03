Vaccini | l' annuncio di Figliuolo Quasi 3 mln di dosi entro Pasqua

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 27 marzo 2021) "Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perche' il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione diPfizer, oltre 500 milaModerna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca, e questo e' il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso diche consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparita' tra le regioni". A dirlo il commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paoloin visita all'hub di Messina. "Oggi - ha detto - abbiamo sul piatto 11 milioni didi vaccino: ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245 mila... sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 ...