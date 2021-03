(Di venerdì 26 marzo 2021) IlJoeleai e siin saccoccia 70didiin più rispetto al fabbisogno degli Usa invece di darli a chi non se li può permettere. Il New York Times ha preso la faccenda alla lontana. E si è interrogato su cosa faràcon le scorte rimaste sul groppone visto che in queste settimane ogni Paese sta cercando furiosamente di accaparrarsi quante piùpossibili di vaccino anti Covid in una guerra tutti contro tutti senza esclusione di colpi. Di qui la domanda sulle prossime mosse dell’amministrazione: cosa fare del surplus diche gli Usa avranno quando, a metà maggio, se non prima, le forniture di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Vaccini, il buonista Biden volta le spalle ai paesi poveri. E si tiene 70 milioni di dosi in più… - frug75 : @Emiliano_Max @Agenzia_Ansa @robersperanza @SPatuanelli @dariofrance Chiedi anche a #salvinisciacallo, c'è anche lu… - Svegliaitalian : Dite a chi è al governo che NON POSSIAMO PERMETTERCI ALTRE CHIUSURE COVID @a_meluzzi @Capezzone @distefanoTW… - Nadia86764779 : @Adnkronos Se Scanzi fosse un vero buonista convincerebbe tutti i suoi colleghi de sto cazzo a fare tutti i 3 tipi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini buonista

Il Secolo d'Italia

... una guerra la puoi guardare cinico,o sinceramente empatico mentre miete vite di altri, ... Arrivarono ie conoscemmo la lentezza non come concetto, ma come totem da abbattere a ...... una guerra la puoi guardare cinico,o sinceramente empatico mentre miete vite di altri, ... Arrivarono ie conoscemmo la lentezza non come concetto, ma come totem da abbattere a ...Vaccino sì, vaccino no: canterebbero Elio e le Storie Tese. Purtroppo, l’informazione italiana – con le debite, ma poche eccezioni- sembra piegata, china davanti al potere reale che cerca di destreggi ...