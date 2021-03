Ufficiale | Xabi Alonso rinnova fino al 2022 con la Real Sociedad

Advertising

BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - Niente #BorussiaMönchengladbach per Xabi #Alonso: arrivato il rinnovo con la #RealSociedad ?? Il twee… -

Calcio News 24

Alonso ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad B per un altro anno, fino al 2022: salta il sogno Borussia ... Attraverso un comunicato ufficiale, il club spagnolo ha informato tutti del rinnovo fino al 2022 andato in porto con il tecnico, grazie anche agli ottimi risultati che sta ottenendo in Segunda Divisio ... Xabi Alonso ha rinnovato il suo contratto con la Real Sociedad B per un altro anno, fino al 2022: salta il sogno Borussia Moenchgladbach?