Tina Cipollari derubata a Roma | arrivano le forze dell’ordine

Advertising

Lupo581 : @uominiedonne Sempre e x sempre.. Dalla parte di TINA CIPOLLARI ??????GRANDE E SINCERA... NON È UNA ATTRICETTA VECCHIA COME LA GEMMA???????????????? - infoitcultura : Disavventura per Tina Cipollari: derubata del borsello in un bar - infoitcultura : Tina Cipollari derubata a Fiumicino - infoitcultura : Gemma Galgani critica Tina Cipollari: “Dovrebbe smettere di mangiare” - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa: 'Hai fatto l'amante di Walter Chiari' -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Brutta disavventura perin quel di Roma. L'opinionista di Uomini e Donne , così come rivela Roma Today , è stata derubata presso un bar in zona Fiumicino dove aveva lasciato il suo borsello sul bancone. ...vittima di un furto a Roma. Lo riferisce il sito Roma Today . La celebre opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar in zona Fiumicino e aveva lasciato il proprio borsello al ...Brutta avventura per la protagonista della serie televisiva ”Uomini e Donne” Tina Cipollari vittima di un furto a Roma. La celebre opinionista si trovava in un bar in zona ...Brutta disavventura per Tina Cipollari: è stata derubata in un bar di Roma. L’opinionista di Uomini e Donne, appena si è resa conto dell’accaduto, si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno beccato ...