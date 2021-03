Susy muore a soli 39 anni | l’ultima dedica al figlio Diego | “Ti amo all’infinito | la tua mamma”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto nel mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di Napoli per la scomparsa diVerde, “guerriera e giovane donna coraggiosa”, come la ricordano gli amici. Da cinquela donna stava lottando contro un tumore, il mieloma multiplo, una forma aggressiva di cancro che colpisce il midollo osseo e che alla fine ha preso il sopravvento.è morta questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, tra un mese avrebbe festeggiato 39. La donna lascia il marito Fabrizio e il piccoloche a febbraio ha compiuto sei. L’ultimo momento felice della famiglia Verde: le candeline sulla torta di compleanno eche stringe al petto il suo piccolino: “Auguri al mio amore ...

Malgrado la malattia e i dolori atrocinon ha mai perso il suo sorriso e la sua forza d'animo. Il viso incorniciato da una massa folta di capelli fulvi, gli occhi scurissimi e un sorriso che ......Napoli – Lutto nel mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di Napoli per la scomparsa di Susy Verde, "mamma guerriera e giovane donna coraggiosa", come la ricordano gli amici. Da cinque anni la ...Il mondo del volontariato e dei vigili del fuoco di Napoli piange Susy Verde, mamma guerriera e giovane donna coraggiosa. Per cinque lunghissimi anni Susy ha tenuto testa al mieloma multiplo, una ...