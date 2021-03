Ripresa incerta: FMI interviene stanziando 650 miliardi di dollari (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Fondo monetario internazionale punta ad incrementare le sue riserve e capacità di prestito di 650 miliardi di dollari attraverso una nuova emissione di diritti speciali di prelievo (DSP), L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Fondo monetario internazionale punta ad incrementare le sue riserve e capacità di prestito di 650diattraverso una nuova emissione di diritti speciali di prelievo (DSP), L'articolo proviene da Firenze Post.

