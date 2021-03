Riapertura scuola, alcuni in classe anche in zona rossa: le novità (Di venerdì 26 marzo 2021) Riapertura scuola, dopo Pasqua stop alla Dad ma non per tutti. Salta la Riapertura di cinema e teatri prevista per domani Riapertura scuola (Getty Images)Nelle comunicazioni di due giorni fa al Parlamento, Mario Draghi aveva espresso la volontà di riaprire alcune classi anche in zona rossa. Nel nuovo decreto è prevista la Riapertura delle aula fino alla prima media, anche nei territori in zona rossa. Rosso e arancione saranno ancora una volta i colori prevalenti. Come adesso quindi niente zone gialle con bar e ristoranti che potranno fare solo asporto e consegne. Lo stop alla zona gialla ci sarà fino al 30 aprile com’è emerso dalla riunione della ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021), dopo Pasqua stop alla Dad ma non per tutti. Salta ladi cinema e teatri prevista per domani(Getty Images)Nelle comunicazioni di due giorni fa al Parlamento, Mario Draghi aveva espresso la volontà di riaprire alcune classiin. Nel nuovo decreto è prevista ladelle aula fino alla prima media,nei territori in. Rosso e arancione saranno ancora una volta i colori prevalenti. Come adesso quindi niente zone gialle con bar e ristoranti che potranno fare solo asporto e consegne. Lo stop allagialla ci sarà fino al 30 aprile com’è emerso dalla riunione della ...

