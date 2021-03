Piovono multe a Monreale, la Municipale apre i sacchetti alla Bavera (Di venerdì 26 marzo 2021) La Polizia Municipale ha effettuato stamane 6 multe a cittadini per abbandono dei rifiuti. Negli ultimi mesi la Polizia Municipale sta portando avanti un controllo serrato nelle zone più soggette all’abbandono. Stamane, i Vigili Urbani hanno effettuato i primi sei 6 verbali scattati nel quartiere Baviera, altri controlli sono stati effettuati, presso il centro raccolta di Piazza Tricoli. L’amministrazione nei giorni scorsi aveva chiesto maggiore collaborazione per un corretto smaltimento dei rifiuti, considerato che gli ultimi dati della percentuale della raccolta differenziata erano arrivati al 65 per cento. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per contrastare l’abbandono selvaggio – dichiara l’assessore ai Rifiuti Salvatore Grippi – non è più tollerabile che cittadini indisciplinati debbano arrecare danno alla città e ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 26 marzo 2021) La Poliziaha effettuato stamane 6a cittadini per abbandono dei rifiuti. Negli ultimi mesi la Poliziasta portando avanti un controllo serrato nelle zone più soggette all’abbandono. Stamane, i Vigili Urbani hanno effettuato i primi sei 6 verbali scattati nel quartiere Baviera, altri controlli sono stati effettuati, presso il centro raccolta di Piazza Tricoli. L’amministrazione nei giorni scorsi aveva chiesto maggiore collaborazione per un corretto smaltimento dei rifiuti, considerato che gli ultimi dati della percentuale della raccolta differenziata erano arrivati al 65 per cento. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per contrastare l’abbandono selvaggio – dichiara l’assessore ai Rifiuti Salvatore Grippi – non è più tollerabile che cittadini indisciplinati debbano arrecare dannocittà e ...

infoitcultura : Festa in casa e sul balcone per 15 ragazzi: piovono multe per 6.000 euro - TAXICABria : RT @FScanderebech: T-Red, 'piovono multe' per il superamento della linea d'arresto e il non rispetto della svolta: sono 124mila - Torino Og… - FScanderebech : T-Red, 'piovono multe' per il superamento della linea d'arresto e il non rispetto della svolta: sono 124mila - Tori… - dario62bs : Sgominate due pericolose organizazzioni criminali! Festa in casa e sul balcone per 15 ragazzi: piovono multe per 6.… - blogsicilia : #notizie #sicilia Controlli anti-Covid della Finanza, piovono chiusure e multe nel Catanese -… -

Ultime Notizie dalla rete : Piovono multe Covid, fermi i decessi, stabili i ricoveri Coronavirus, 66 nuovi casi e una vittima Cure monoclonali, Livorno tra i centri toscani Piovono multe Covid dopo il funerale allo stadio

Piovono multe Covid dopo il funerale allo stadio LIVORNO - La polizia ha identificato per violazione delle norme anti Covid 34 persone che ieri hanno preso parte, allo stadio Armando Picchi, all'ultimo saluto al tifoso amaranto Gigi Guccini, ...

T-Red, "piovono multe" per il superamento della linea d'arresto e il non rispetto della svolta: sono 124mila TorinOggi.it Rifiuti gettati nei canali Scattano cinque multe CAMPAGNA LUPIA Inquinamenti nei canali a Campagna Lupia da idrocarburi e scarico di rifiuti in diverse parti del territorio. Il Comune però mette in azione gli ispettori e in meno di una settimana cin ...

Festa in casa e sul balcone per 15 ragazzi: piovono multe per 6.000 euro Ad attirare l'attenzione dei vicini di casa sono state le urla e gli schiamazzi provenienti dal balcone. Numerosi altri interventi sono stati eseguiti, nel fine settimana, dalle pattuglie della Questu ...

Coronavirus, 66 nuovi casi e una vittima Cure monoclonali, Livorno tra i centri toscaniCovid dopo il funerale allo stadioLIVORNO - La polizia ha identificato per violazione delle norme anti Covid 34 persone che ieri hanno preso parte, allo stadio Armando Picchi, all'ultimo saluto al tifoso amaranto Gigi Guccini, ...CAMPAGNA LUPIA Inquinamenti nei canali a Campagna Lupia da idrocarburi e scarico di rifiuti in diverse parti del territorio. Il Comune però mette in azione gli ispettori e in meno di una settimana cin ...Ad attirare l'attenzione dei vicini di casa sono state le urla e gli schiamazzi provenienti dal balcone. Numerosi altri interventi sono stati eseguiti, nel fine settimana, dalle pattuglie della Questu ...