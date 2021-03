Ora spunta il giallo rafforzato. Che cosa cambia e tutti i divieti (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari Atteso per oggi il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia in Italia. Alcune regioni cambieranno colore Forse a breve arriverà un nuovo colore: il giallo rafforzato. In queste ore il governo sta pensando a come poter arginare le proteste dei presidenti di Regione e i ministri del centrodestra che spingono per le riaperture. Ma i numeri purtroppo sono ancora alti, ieri si sono registrati 23.696 nuovi positivi e 460 morti. Segno che le chiusure e le nuove restrizioni ancora non hanno dato i loro frutti. Intanto, in salita anche il tasso di positività che è arrivato a 6,8. A questo va sommata anche la continua emregenza delle strutture ospedaliere e la campagna vaccinale che non è riuscita a partire come si deve. L’idea di una zona rossa a livello nazionale anche dopo il periodo pasquale sembra però ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari Atteso per oggi il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia in Italia. Alcune regioni cambieranno colore Forse a breve arriverà un nuovo colore: il. In queste ore il governo sta pensando a come poter arginare le proteste dei presidenti di Regione e i ministri del centrodestra che spingono per le riaperture. Ma i numeri purtroppo sono ancora alti, ieri si sono registrati 23.696 nuovi positivi e 460 morti. Segno che le chiusure e le nuove restrizioni ancora non hanno dato i loro frutti. Intanto, in salita anche il tasso di positività che è arrivato a 6,8. A questo va sommata anche la continua emregenza delle strutture ospedaliere e la campagna vaccinale che non è riuscita a partire come si deve. L’idea di una zona rossa a livello nazionale anche dopo il periodo pasquale sembra però ...

