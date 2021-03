Advertising

Agenzia_Italia : Nel Foggiano c'è un 'campo Covid' per i migranti - sulsitodisimone : Nel Foggiano c'è un 'campo Covid' per i migranti - Trmtv : Controlli anti Covid, chiusi due locali nel Foggiano - Rey8113 : A Gratteri rimprovero solo il fatto che doveva informarsi di più sugli autori del libro,per lui un opportunità vist… - camilla_staff : RT @rep_bari: Dante, nel Foggiano una rarissima copia micro-calligrafa della Divina Commedia trascritta su pergamena nel 1888 [di Tatiana B… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Foggiano

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

L'indagine, partita2020, ha avuto come obiettivo l'attività di spaccio posta in essere da tre soggetti, due originari di San Martino in Pensilis ed unma domiciliatoBasso Molise, ...L'indagine, partita2020, ha avuto come obiettivo l'attività di spaccio posta in essere da tre soggetti, due originari di San Martino in Pensilis ed unma domiciliatoBasso Molise, ...La struttura, allestita dalla Protezione Civile pugliese, consta di 50 moduli abitativi e di postazioni per i tamponi e il 118 ...Sono stati registrati 2.162 casi positivi: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di T ...