Napoli, rider in piazza per chiedere più sicurezza: "Non ci tutelano" (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è svolta questa mattina una manifestazione di una rappresentanza di rider all'esterno della sede del Prefetto per poi proseguire con un corteo presso piazza del Plebiscito. Presidio, corteo, blocco stradale e incontro con il prefetto Napoli. A Napoli protesta dei rider: prima un presidio in piazza Municipio poi un blocco stradale di pochi minuti e, infine, un corteo in piazza del Plebiscito dinanzi al palazzo della Prefettura. I manifestanti rivendicano migliori condizioni lavorative, paghe più alte, maggiore sicurezza, blocco delle assunzioni, fisso orario, aumento delle tariffe di consegna e più tutele. Richieste avanzate soprattutto dopo la crescita esponenziale del settore della consegna di ...

