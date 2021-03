Mario Draghi serve più all’Italia e agli italiani che al Quirinale. (Di venerdì 26 marzo 2021) di Redazione. Effetto Draghi: lo spread in forte calo! Il che tradotto in soldoni significa migliaia di euro risparmiati in termini di interessi che l’Italia deve... Leggi su freeskipper (Di venerdì 26 marzo 2021) di Redazione. Effetto: lo spread in forte calo! Il che tradotto in soldoni significa migliaia di euro risparmiati in termini di interessi che l’Italia deve...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Angelo Borrelli e la "ferita aperta" del suo addio Borrelli era comunque in scadenza di mandato a marzo, tuttavia Mario Draghi era a caccia di nuovi assetti e la testa di Borrelli fu una delle prime a rotolare via. Dopo un lungo periodo di silenzio ...

Draghi tira fuori l'asso degli eurobond Mentre i debiti pubblici dei paesi del Vecchio Continente continuano a crescere per far fronte all'emergenza coronavirus , il premier italiano Mario Draghi torna su un argomenti caro agli europeisti, ovvero la necessità di lanciare un eurobond. Lo ha fatto ieri nel corso del Consiglio europeo , in cui ha spiegato: Il presidente del ...

Cosa pensano Gianni Letta e Maria Cannata di Mario Draghi Policymakermag Ora spunta il giallo rafforzato. Che cosa cambia e tutti i divieti In arrivo una nuova fascia colorata di giallo rafforzato in cui i bar e i ristoranti potranno aprire a pranzo con orario ridotto, fino alle 15 o alle 16.

Letta, il paramassone gentile, al bivio fra Draghi e Prodi Con Letta, scrive Veneziani su 'La Verità', si ha la conferma che siamo entrati nella fase della serietà, inaugurata dall'arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi al posto di un nullivendolo vanitoso e ...

