LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Masià leader del gruppo, ultimo giro per tutti (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.50 Bandiera a scacchi, mentre Guevara scivola in curva 4. Non ci sono conseguenze per lui. Alcoba insidia il best lap di Toba. 16.49 Toba sale al comando in 1.04.839! Il giapponese strappa a Masià la leadership provvisoria. Ottavo crono per Migno. 16.47 Rodrigo cerca di strappare il best lap del week-end. L’argentino si colloca al secondo posto alle spalle di Masià che resiste al comando della classifica. 16.45 Si migliorano Antonelli, Toba e Dupasquier che sale al secondo posto alle spalle di Masià. 16.43 Ultimi giri cronometrati per tutti. Torna in pista Foggia. 16.40 Masià ed ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.50 Bandiera a scacchi, mentre Guevara scivola in curva 4. Non ci sono conseguenze per lui. Alcoba insidia il best lap di Toba. 16.49 Toba sale al comando in 1.04.839! Il giapponese strappa alaship provvisoria. Ottavo crono per Migno. 16.47 Rodrigo cerca di strappare il best lap del week-end. L’argentino si colloca al secondo posto alle spalle diche resiste al comando della classifica. 16.45 Si migliorano Antonelli, Toba e Dupasquier che sale al secondo posto alle spalle di. 16.43 Ultimi giri cronometrati per. Torna in pista Foggia. 16.40ed ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #Prove #libere #Qatar #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Kaito Toba al comando, bene gli italiani - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… -