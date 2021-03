LIVE Francia-Scozia 23-20, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i transalpini riaccendono una fiammella di speranza (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71? La Scozia arriva sui cinque metri dopo una nuova rimessa laterale. 70? Occasione sprecata per gli scozzesi che quindi falliscono una ghiotta opportunità. 69? La Scozia decide di andare per la rimessa laterale dopo il calcio di punizione anziché andare per tre punti sicuri che avrebbero regalato il pareggio. 68? Ntamack non trasforma la meta: i transalpini restano a +3. 67? Da touche, cassaforte francese che si arresta a pochi passi dalla meta. Rebbadj poi ben imbeccato da Dupont sigla la terza meta francese. 66? META Francia! REBBADJ PROVA A REGALARE speranza AI FRANCESI! 23-20. 66? Touche per la Francia che prova ad arrivare al bersarglio grosso. 65? La Francia sembra aver perso la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? Laarriva sui cinque metri dopo una nuova rimessa laterale. 70? Occasione sprecata per gli scozzesi che quindi falliscono una ghiotta opportunità. 69? Ladecide di andare per la rimessa laterale dopo il calcio di punizione anziché andare per tre punti sicuri che avrebbero regalato il pareggio. 68? Ntamack non trasforma la meta: irestano a +3. 67? Da touche, cassaforte francese che si arresta a pochi passi dalla meta. Rebbadj poi ben imbeccato da Dupont sigla la terza meta francese. 66? META! REBBADJ PROVA A REGALAREAI FRANCESI! 23-20. 66? Touche per lache prova ad arrivare al bersarglio grosso. 65? Lasembra aver perso la ...

