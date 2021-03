India, per la prima volta transgender arruolati in polizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Durgesh Awasthi, capo della polizia nello stato indiano del Chhattisgarh è sicuro che le nuove reclute saranno fra i migliori poliziotti mai entrati nel distretto. Questo mese, per la prima volta in India, sono state accolte persone transgender nel corso per diventare agenti di polizia. I nuovi allievi sono 13. «Hanno tratti di grande umanità e una notevole capacità emotiva, conosco la vita dall’altra parte della legge ha detto Awasthi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Durgesh Awasthi, capo della polizia nello stato indiano del Chhattisgarh è sicuro che le nuove reclute saranno fra i migliori poliziotti mai entrati nel distretto. Questo mese, per la prima volta in India, sono state accolte persone transgender nel corso per diventare agenti di polizia. I nuovi allievi sono 13. «Hanno tratti di grande umanità e una notevole capacità emotiva, conosco la vita dall’altra parte della legge ha detto Awasthi.

emergency_ong : Ieri il #Parlamento italiano,primo nella #Ue,ha approvato 2 mozioni che impegnano il governo italiano a sostenere l… - RicBattaglia : RT @cris_cersei: Non si vaccina nessuno in tutta l'Asia, Cina e India incluse. Quindi l'obbligo è solo per europei e Usa. Uno si chiede co… - mlgelm : RT @emergency_ong: Ieri il #Parlamento italiano,primo nella #Ue,ha approvato 2 mozioni che impegnano il governo italiano a sostenere lo sto… - PasqualeVacca12 : RT @scenarieconomic: L’India blocca l’export di vaccini… Ed arriva quello per spray nasale - BottaroRosella : RT @emergency_ong: Ieri il #Parlamento italiano,primo nella #Ue,ha approvato 2 mozioni che impegnano il governo italiano a sostenere lo sto… -