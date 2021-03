Incentivi | prioritario rifinanziare i bonus per evitare il crollo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si è svolta la conferenza congiunta “Guidare la transizione ecologica, il rilancio dell’automotive per una mobilità sostenibile” con la quale le tre associazioni di categoria dell’automotive Anfia, Federauto e Unrae hanno fatto il punto sulla situazione del mercato italiano spiegando come siano indispensabili per il settore un incentivo strutturale per il rinnovo del parco circolante privato e pubblico per il trasporto persone e merci, un piano strategico per l’automotive che in maniera olistica assicuri la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico della filiera e del Paese, nuovi strumenti di politica industriale, riqualificazione delle competenze e interventi finanziari a sostegno della filiera, un piano di infrastrutture per la ricarica per l’ammodernamento del Paese e la velocizzazione della transizione e una riforma fiscale sull’auto in generale e aziendale in ...