Il tweet standard con cui Amazon nega che i suoi dipendenti facciano pipì nelle bottiglie (Di venerdì 26 marzo 2021) Non è la prima volta che si sentono storie come queste su Amazon e sui suoi dipendenti costretti a fare la pipì nelle bottiglie di plastica per risparmiare tempo, perché i ritmi di lavoro non consentono nemmeno una pausa per il bagno. Eppure, Amazon, in questa fase, ha deciso di negare risolutamente tutto quello di cui viene accusata, lanciando una vera e propria raffica di tweet – tutti con lo stesso testo – che invitano a prendersi gioco delle denunce che vengono fatte nei confronti del colosso statunitense. LEGGI ANCHE > Un algoritmo (non) ci seppellirà: cosa c'è dietro ai nuovi scioperi dell'era digitale Amazon pipì in bottiglia, la risposta della società «Non credi davvero alla faccenda della ...

