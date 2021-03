Il “centro” senza i Popolari non esiste (Di venerdì 26 marzo 2021) Il dibattito attorno a un polo o partito di “centro” è destinato a infittirsi nelle prossime settimane. Se ne parla, se ne sente la necessità e, soprattutto, è utile in un contesto politico in cui continua ad essere presente una forte e massiccia radicalizzazione del conflitto politico con una scarsa propensione a declinare seriamente la cosiddetta “politica di centro”. E questo perché, purtroppo, continua a correre quel trasformismo che è stato la cifra distintiva della stagione politica che si è aperta con le elezioni del marzo 2018. Un trasformismo che continua a manifestarsi in modo persin plateale. È appena sufficiente scrutare i passaggi, sempre più disinvolti, del partito dei 5 stelle per rendersene conto. È altresì vero che le stesse coalizioni che si vogliono mettere in piedi sono la semplice sommatoria di partiti “contro” qualcuno e quasi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il dibattito attorno a un polo o partito di “” è destinato a infittirsi nelle prossime settimane. Se ne parla, se ne sente la necessità e, soprattutto, è utile in un contesto politico in cui continua ad essere presente una forte e massiccia radicalizzazione del conflitto politico con una scarsa propensione a declinare seriamente la cosiddetta “politica di”. E questo perché, purtroppo, continua a correre quel trasformismo che è stato la cifra distintiva della stagione politica che si è aperta con le elezioni del marzo 2018. Un trasformismo che continua a manifestarsi in modo persin plateale. È appena sufficiente scrutare i passaggi, sempre più disinvolti, del partito dei 5 stelle per rendersene conto. È altresì vero che le stesse coalizioni che si vogliono mettere in piedi sono la semplice sommatoria di partiti “contro” qualcuno e quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : centro senza Il "centro" senza i Popolari non esiste Ed è per questi semplici motivi che, senza i cattolici popolari e sociali un 'centro' credibile, serio e affidabile non può decollare nel nostro Paese. È compito, semmai, di chi si riconosce in quest'...

