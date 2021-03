Grande Fratello Vip | Tommaso Zorzi e Francesco Monte | amici “lontani” da Giulia Salemi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ultimamente si è diffusa la voce dell’improvvisa nascita dell’zia fra, vincitore delVip, e, ex partecipante al reality. Tanto Tomasoquantohanno in qualche modo interrotto i rapporti cone alcuni esperti di gossip hanno sottolineato che sarebbe proprio questa “lontananza” il motivo dell’improvvisa simpatia fra i due.GRAZIE Aha vinto il...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - alexiuss11 : RT @star3star3: Mi fa sempre sorridere quando croccantino dice che il momento più bello in 6 mesi di grande fratello è stata l’ultima cena.… - simpopertutti : @LOUISVWALLS @Michela29569388 dai io guardo anche il grande fratello, il segreto, l’isola dei famosi ;) - Fabsbrenda7 : RT @star3star3: Mi fa sempre sorridere quando croccantino dice che il momento più bello in 6 mesi di grande fratello è stata l’ultima cena.… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

... dipinta nel 1887 quando viveva a Montmartre con ilTheo e rappresentante il famoso Moulin ... Rilevante anche laopera di quattro metri Tall Dutch Trees After Hobbema realizzata da David ...Maggiorino Vecchi lascia la sorella Graziella con Nino, ilGraziano con Rita, la nipote Giorgia con Corrado. La sua salma partirà oggi dall'ospedale di Verduno, alle ore 14.20, per ...L'opinionista Tommaso critica il comportamento assunto da Brando sull'Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi non perde mai occasione per dire la sua e lanciare velenose frecciate ai concorrenti della nuova e ...Maria Teresa Ruta, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, ha parlato del suo rapporto con Stefania Orlando. Avranno fatto pace?