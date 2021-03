Ginnastica, Serie A: chi sfrutterà l’assenza della Brixia? La tappa di Siena condizionata da Covid-19 e rinunce (Di venerdì 26 marzo 2021) La Serie A 2021 di Ginnastica artistica riparte dal PalaEstra di Siena, dove sabato 27 marzo andrà in scena la seconda tappa del massimo campionato italiano a squadre. Sarà un appuntamento estremamente particolare perché molte formazioni stanno facendo i conti con diverse positività al Covid-19, sono in isolamento e stanno osservando periodi di quarantena. Sono criticità emerse dopo la prima prova, disputata tre settimana fa al PalaRossini di Ancona. Non è ancora stata diffusa la lista completa della compagini che non riusciranno a scendere in pedana in terra toscana, ma abbiamo già la certezza di un’assenza pesantissima: quella della Brixia Brescia. Le Campionesse d’Italia, vincitrici degli ultimi sette scudetti, non perdono una gara dal maggio 2014 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) LaA 2021 diartistica riparte dal PalaEstra di, dove sabato 27 marzo andrà in scena la secondadel massimo campionato italiano a squadre. Sarà un appuntamento estremamente particolare perché molte formazioni stanno facendo i conti con diverse positività al-19, sono in isolamento e stanno osservando periodi di quarantena. Sono criticità emerse dopo la prima prova, disputata tre settimana fa al PalaRossini di Ancona. Non è ancora stata diffusa la lista completacompagini che non riusciranno a scendere in pedana in terra toscana, ma abbiamo già la certezza di un’assenza pesantissima: quellaBrescia. Le Campionesse d’Italia, vincitrici degli ultimi sette scudetti, non perdono una gara dal maggio 2014 e ...

