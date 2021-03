“Dritto e Rovescio”, Cruciani: «Volevano impiccare Conte, ora tutti zitti e muti nel governone» (Di venerdì 26 marzo 2021) La crisi economica in cui versa il nostro paese non è meno grave di quella sanitaria. Non poche categorie vessate dell’emergenza Covid chiedono di riaprire le proprie attività nel rispetto dei protocolli. “L’inconsistenza dei ristori è evidente, l’ha detto anche Mario Draghi”, ha tuonato Paolo Del Debbio, a “Dritto e Rovescio”, il talk politico in onda su Rete4, che ogni giovedì dà voce a ristoratori, parrucchieri, estetisti e così via. Professionisti e dipendenti che lamentano i lockdown continui, le false ripartenza e le mancate riaperture. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 23.696 nuovi casi e 460 morti, +32 in intensiva “Dritto e Rovescio”, Cruciani: «Volevano impiccare Conte, ora zitti e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) La crisi economica in cui versa il nostro paese non è meno grave di quella sanitaria. Non poche categorie vessate dell’emergenza Covid chiedono di riaprire le proprie attività nel rispetto dei protocolli. “L’inconsistenza dei ristori è evidente, l’ha detto anche Mario Draghi”, ha tuonato Paolo Del Debbio, a “”, il talk politico in onda su Rete4, che ogni giovedì dà voce a ristoratori, parrucchieri, estetisti e così via. Professionisti e dipendenti che lamentano i lockdown continui, le false ripartenza e le mancate riaperture. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 23.696 nuovi casi e 460 morti, +32 in intensiva “”,: «, orae ...

