Covid, primo studio sul timing operatorio: il virus aumenta la mortalità, rinviare gli interventi può salvare la vita (Di venerdì 26 marzo 2021) L’infezione peri-operatoria da SARS-CoV-2 aumenta la mortalità postoperatoria ma i pazienti con sintomi dopo i 7 giorni successivi alla diagnosi di infezione potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore ritardo della chirurgia. A dimostrarlo è uno studio internazionale, multicentrico, condotto dal gruppo GlobalSurg Collaborative sulla migliore determinazione possibile del timing ideale per la chirurgia nei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2 pubblicato su Anaesthesia, prestigiosa rivista scientifica internazionale con impact factor 5.7. Si tratta, in particolare, del più grande studio prospettico mai pubblicato che ha coinvolto ben 116 Paesi, 1.674 ospedali ed oltre 140.000 pazienti. Oltre 1.500 gli autori coinvolti. La ricerca, che studiando la mortalità post-operatoria a 30 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) L’infezione peri-operatoria da SARS-CoV-2lapostoperatoria ma i pazienti con sintomi dopo i 7 giorni successivi alla diagnosi di infezione potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore ritardo della chirurgia. A dimostrarlo è unointernazionale, multicentrico, condotto dal gruppo GlobalSurg Collaborative sulla migliore determinazione possibile delideale per la chirurgia nei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2 pubblicato su Anaesthesia, prestigiosa rivista scientifica internazionale con impact factor 5.7. Si tratta, in particolare, del più grandeprospettico mai pubblicato che ha coinvolto ben 116 Paesi, 1.674 ospedali ed oltre 140.000 pazienti. Oltre 1.500 gli autori coinvolti. La ricerca, che studiando lapost-operatoria a 30 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Venezia, è Morfeo il primo gatto italiano contagiato dal Covid-19: 'E' guarito perfettamente' #venezia… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - rinnegatto : RT @gabrielevalmont: Nemmeno il Covid ha debellato il fenomeno di quelli che al primo sole di marzo girano già svestiti da spiaggia e guard… - RenzoCianchetti : RT @sabrina__sf: 1+1=? Secondo voi perche? Tutte le restrizioni e protocolli sono stati fatti di proposito per aumentare morti e contagi!… -