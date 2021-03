Covid: Draghi, ‘non ne usciamo con blocco export ma con produzione vaccini’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Il blocco va attuato soprattutto verso le società che non rispettano i patti. Il blocco totale” di esportazione dei vaccini verso il Regno Unito “interromperebbe la produzione del vaccino, oltre a innescare una tensione politica. Non ci dobbiamo assolutamente arrivare e non ci arriveremo”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda su un eventuale blocco dei vaccini verso la Gran Bretagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Ilva attuato soprattutto verso le società che non rispettano i patti. Iltotale” di esportazione dei vaccini verso il Regno Unito “interromperebbe ladel vaccino, oltre a innescare una tensione politica. Non ci dobbiamo assolutamente arrivare e non ci arriveremo”. Lo dice il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a una domanda su un eventualedei vaccini verso la Gran Bretagna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

