Covid: cabina regia, ristoranti e bar restano chiusi, solo asporto e consegna a domicilio (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – I ristoranti e i bar restano chiusi, saranno consentiti solo asporto e consegna a domicilio. Fino al 30 aprile, data decisa dal governo per il mantenimento del sistema attuale, che ha, in sintesi, bandito le aree gialle, quelle a minor rischio contagi. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti di governo che hanno preso parte alla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, che a minuti inizierà una conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

