Coronavirus, Ancona e Pesaro spingono in alto i positivi: 674 casi in un giorno nelle Marche/ La mappa dei contagi (Di venerdì 26 marzo 2021) Ancona - Epidemia di Coronavirus , sono stati 674 i nuovi positivi segnalati oggi, venerdì 26 marzo, dal Gores nelle Marche . Un dato in leggera crescita rispetto a ieri (621), con un numero di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021)- Epidemia di, sono stati 674 i nuovisegnalati oggi, venerdì 26 marzo, dal Gores. Un dato in leggera crescita rispetto a ieri (621), con un numero di ...

Advertising

CentroPagina : La #pandemia del #coronavirus ha rallentato donazioni e #trapianti di organi: a parlarne è il professor Marco Viv… - thevolleynews : L'Accademia Volley Ancona ritira le sue squadre #Giovanili: 'Tuteliamo la salute dei ragazzi' -… - vivereosimo : Coronavirus: sono 621 i nuovi positivi, 225 in provincia di Ancona - rosatoeu : Covid, le carezze dell'infermiera al piccolo Matteo di sette mesi emoziona il web. Il bimbo era positivo al coronav… - lulu28_lulu : Isolati all'ospedale di Ancona primi due casi in Italia di variante 'New York' in due cittadini pesaresi non colleg… -