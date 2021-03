Chi è Miriam Galanti, carriera e vita privata della fidanzata di Gilles Rocca (Di venerdì 26 marzo 2021) Trentaduenne mantovana, Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca, ama tenere la vita privata all’ombra dei riflettori. Attrice di cinema, teatro e fiction e conduttrice in tv, Miriam alimenta il suo amore per l’attuale naufrago de L’Isola dei Famosi dal lontano 2009. Un legame fortissimo, il loro, emerso anche in Honduras, nonostante l’assoluta riservatezza di Gilles. Miriam Galanti età e carriera: tutto sulla fidanzata di Gilles Rocca Volto noto del piccolo e grande schermo, Miriam è legata al giovane Rocca da ben 12 anni. Nata a Mantova nel 1989, la Galanti ha studiato recitazione, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Trentaduenne mantovana,di, ama tenere laall’ombra dei riflettori. Attrice di cinema, teatro e fiction e conduttrice in tv,alimenta il suo amore per l’attuale naufrago de L’Isola dei Famosi dal lontano 2009. Un legame fortissimo, il loro, emerso anche in Honduras, nonostante l’assoluta riservatezza dietà e: tutto sulladiVolto noto del piccolo e grande schermo,è legata al giovaneda ben 12 anni. Nata a Mantova nel 1989, laha studiato recitazione, ...

