Calcio in tv: hanno vinto Dazn e Tim, alleati anche nella distribuzione. Cosa farà ora Sky? (Di venerdì 26 marzo 2021) Dazn ha i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 Come al solito in Italia si è andati per le lunghe, ma alla fine oggi è arrivato il verdetto. La Lega Serie A ha deciso oggi di assegnare, con 16 club a favore e 4 contro, i diritti televisivi del nostro Campionato di Calcio per i prossimi tre anni, 2021-2024 a Dazn, OTT spagnolo che opera in Italia già dal 2018 e che ha in Diletta Leotta il volto di punta e in Pierluigi Pardo la voce delle partite di cartello. Dazn avrà quindi 10 partite a giornata del Campionato di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Battuto lo storico operatore che da anni si aggiudicava i diritti, ovvero Sky, che subisce davvero un brutto colpo, visto che il Calcio è da sempre la sua killer application per mantenere la massa critica di circa ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 26 marzo 2021)ha i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024 Come al solito in Italia si è andati per le lunghe, ma alla fine oggi è arrivato il verdetto. La Lega Serie A ha deciso oggi di assegnare, con 16 club a favore e 4 contro, i diritti televisivi del nostro Campionato diper i prossimi tre anni, 2021-2024 a, OTT spagnolo che opera in Italia già dal 2018 e che ha in Diletta Leotta il volto di punta e in Pierluigi Pardo la voce delle partite di cartello.avrà quindi 10 partite a giornata del Campionato di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Battuto lo storico operatore che da anni si aggiudicava i diritti, ovvero, che subisce davvero un brutto colpo, visto che ilè da sempre la sua killer application per mantenere la massa critica di circa ...

