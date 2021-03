Bergamo | prorogati i 200 dehors realizzati nel 2020

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anche per il 2021punta ad arricchire le sue piazze e i suoi giardini die spazi di somministrazione all’aperto. Il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle limitazioni di capienza a cui sono e saranno soggetti anche nei prossimi mesi bar e ristoranti motiva l’Amministrazione comunale a replicare la sperimentazione che nell’estate dello scorso anno portò ad autorizzare oltre 200 tra nuovie ampliamenti di quelli esistenti, conciliando così sicurezza sanitaria e sostegno alle attività di ristorazione e somministrazione. Lo scorso anno, il sindaco Giorgio Gori, aveva, in occasione della riapertura di bar e i ristoranti in città il 18 maggio, firmato un’ordinanza per agevolare l’ampliamento deiesistenti e la creazione di nuovi di spazi di ristorazione e di ...