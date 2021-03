Argentina U23 | maglia per Maradona E Gaich decide il match col Giappone

(Di venerdì 26 marzo 2021) Momento d’oro per Adolfoche dopo il gol alla Juventusla sfida in nazionale contro ildedicata aL’Under 23, in campo con le nuove maglie, ha voluto mostrare il tributo ed il rispetto per Diego Armando, Sabella e Jacinto Luque con unacelebrativa. La gara è stata vinta con un gol di Adolfo, attaccante del Benevento reduce dalla rete all’Allianz Stadium che è valsa la vittoria contro la Juventus. Periodo d’oro. #Sub23 ? Amistoso internacional ? Imágenes del homenaje a glorias de nuestro fútbol en la previa del encuentro ante Japón ?? Diego, Alejandro Sabella y Leopoldo Jacinto Luque, siempre presentes ? pic.twitter.com/gQNRTXMuLn — ...

