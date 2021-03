Amici di Maria De Filippi 20 | ecco chi ha vinto la prova Tim valutata da Pippo Baudo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella odierna puntata didiDeè stato assegnato l’ambito premio indetto dalla Tim al cantante o al ballerino ritenuto più meritevole: ai vincitori verrà consegnato un assegno di 10.000€ da dividere equamente fra loro. A darsi battaglia nella categoria ballo sono stati Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Rosa Di Grazia. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria del premio Tim è stata la ballerina Rosa Di Grazia che ha tenuto a ringraziare la sua insegnante, Lorella Cuccarini, per aver creduto in lei. Per quanto riguarda invece il circuito del canto, a contendersi la vittoria sono stati Enula, Sangiovanni, Aka7even, Leonardo Lamacchia, Ibla, Deddy, Raffaela Renda e Tancredi, il quale ha superato tutti gli altri vincendo nella sua categoria. Rosa Di Grazia ...

Advertising

GFucci58 : RT @marcobrown55: Un grazie speciale anche a Maria De Filippi che ci ha dato la possibilità di scoprire EMMA! Perché come dice lei <<Emma s… - albertopetro2 : RT @ValerioLivia: @marialves53 @xaloc7 @albertopetro2 @angela3nipoti1 @Rebeka80721106 @migliaccio31 @BaroneZaza70 @anne_camozzi @neblaruz @… - dearqueenea : Sto guardando uomini e donne. Ho visto Maria. Ho pensato ad Amici. Mi sono ricordato di @LeoLamacchia eliminato ed… - jlboul : @MariaAdelfina_ @rosetoardente @orii151 @_MaryB Buona giornata cara Maria Lea , buon Lunedì e buona Settimana Santa… - rossanafrancio1 : RT @miracleapp_: Oggi è il Lunedì Santo. È il giorno dell'amicizia. Gesù lo passa a Betania in compagnia dei suoi tre grandi amici: Marta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

Ma il dibattito infuria ormai da anni quando entra in gioco Alessandra Celentano , inflessibile insegnante di danza classica e coreografa del talent show "diDe Filippi". Celentano è uno ...... zero(Zero) Guardo i miei jeans nuovi, sono Amiri (Sono Amiri) Volo senza paranoia ...Dov'era 'sta puttana Quando mi chiamavo Zaccaria? Ora questa cubana Twerka mentre fumiamo'Sti ...Nella serata di sabato è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ancora una volta Alessandra Celentano è stata protagonista principale, per via dei suoi continui attacchi ...Su Instagram, un ex allievo del talent condotto da Maria De Filippi ha deciso di dire la sua. Giorgio Albanese - allievo di Amici 14 - in una stories ha scritto: "La danza è disciplina".