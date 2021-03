Amici di Maria De Filippi 20 | ecco chi ha vinto la prova Tim valutata da Pippo Baudo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nella odierna puntata didiDeè stato assegnato l’ambito premio indetto dalla Tim al cantante o al ballerino ritenuto più meritevole: ai vincitori verrà consegnato un assegno di 10.000€ da dividere equamente fra loro. A darsi battaglia nella categoria ballo sono stati Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Rosa Di Grazia. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria del premio Tim è stata la ballerina Rosa Di Grazia che ha tenuto a ringraziare la sua insegnante, Lorella Cuccarini, per aver creduto in lei. Per quanto riguarda invece il circuito del canto, a contendersi la vittoria sono stati Enula, Sangiovanni, Aka7even, Leonardo Lamacchia, Ibla, Deddy, Raffaela Renda e Tancredi, il quale ha superato tutti gli altri vincendo nella sua categoria. Rosa Di Grazia ...

Advertising

RollingStoneita : Amici 20, le pagelle del serale. La ballerina Giulia fa innamorare tutti, i cantanti sembrano usciti da un piano-ba… - teatrolafenice : ?? «Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo» (Rainer Mari… - valeriagre_ : RT @lonelyghvsts: immaginate avere un ragazzo che vi dedichi “mantieni il bacio” di michele bravi, con una coreografia realizzata da lui, a… - merciimoncoeur : RT @lonelyghvsts: immaginate avere un ragazzo che vi dedichi “mantieni il bacio” di michele bravi, con una coreografia realizzata da lui, a… - trashnauta : RT @lonelyghvsts: immaginate avere un ragazzo che vi dedichi “mantieni il bacio” di michele bravi, con una coreografia realizzata da lui, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

Leonardo, infatti, è stato il secondo eliminato del secondo serale di, ad annunciarglielo mentre era in casetta è stataDe Filippi. Lamacchia che faceva parte della squadra di Rudy Zerbi ...La ventesima edizione didiDe Filippi è entrata nella sua fase serale e nel corso della seconda puntata sono stati eliminati Ibla e Leonardo, con tanto di escamotage in barba agli spoiler. La seconda puntata di ...Nemmeno il tempo di chiudere ‘C’è Posta per te’ con numeri da record, che Maria De Filippi già rilancia anche col serale di Amici. Il reality andato in onda ieri sera ha infatti sbancato in scala ...Stefano De Martino, il noto ballerino e da un pò di tempo anche conduttore, quest'anno è anche giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent grazie al quale è diventato famoso. Nella ...