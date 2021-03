Alps Tour in Puglia Super Manassero a un giro dal successo (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteo Manassero è a sole 18 buche dal successo nel Mira Golf Experience Acaya Open, torneo inaugurale dell'Alps Tour. L'azzurro, che dopo il - 4 d'apertura ha accelerato arrivando a - 9, partirà oggi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteoè a sole 18 buche dalnel Mira Golf Experience Acaya Open, torneo inaugurale dell'. L'azzurro, che dopo il - 4 d'apertura ha accelerato arrivando a - 9, partirà oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Alps Tour Alps Tour in Puglia Super Manassero a un giro dal successo Matteo Manassero è a sole 18 buche dal successo nel Mira Golf Experience Acaya Open, torneo inaugurale dell'Alps Tour. L'azzurro, che dopo il - 4 d'apertura ha accelerato arrivando a - 9, partirà oggi per l'ultimo giro con 5 colpi di vantaggio sugli inseguitori. Tra loro Jacopo Vecchi Fossa. Luca Cianchetti ...

Golf, Acaya Open: Manassero star in Puglia, successo vicino Domani Matteo Manassero, nella prima gara del 2021, ha l'occasione per festeggiare una nuova vittoria sull'Alps Tour. Il golfista azzurro, a un giro dal termine, è infatti volato al comando della ...

