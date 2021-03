26 marzo | 509 nuovi positivi da test molecolare e 259 da antigenico

(Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509contagi con una percentuale dità del 7,05%. Sono inoltre 3.226 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 259 casi (8,03%). I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 7 decessi pregressi avvenuti tra il 22 febbraio e il 18; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 650. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.227, con la seguente suddivisione territoriale: 694 a Trieste, 1.677 a Udine, 628 a Pordenone e 228 a Gorizia. I totalmente guariti sono 72.385, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento sono 15.292. Dall’inizio della pandemia ...

Covid Friuli, oggi 509 contagi e 21 morti: bollettino: I dati di oggi, 26 marzo

