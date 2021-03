Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 12:10 (Di giovedì 25 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nelle ore 1 forse inviata dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo saranno operative Molise Basilicata per supportare le strutture operative Nella campagna di vaccinazione l’età sforzo secondo quanto si apprende da fonti della struttura saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati milioni di dosi di vaccino attrazione che è nello stabilimento di Anagni Palazzo Chigi dice sono destinate al Belgio azienda angolo svedese spiega nello stabilimento di Anagni 13 milioni di dosi sono destinate un’iniziativa covers altri 16 milioni destinati all’Unione Europea Il commissario europeo alla guida della tac Forse vaccini breton chiarire su dosi prodotti da astrazeneca in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nelle ore 1 forse inviata dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo figliuolo saranno operative Molise Basilicata per supportare le strutture operative Nella campagna di vaccinazione l’età sforzo secondo quanto si apprende da fonti della struttura saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati milioni di dosi di vaccino attrazione che è nello stabilimento di Anagni Palazzo Chigi dice sono destinate al Belgio azienda angolo svedese spiega nello stabilimento di Anagni 13 milioni di dosi sono destinate un’iniziativa covers altri 16 milioni destinati all’Unione Europea Il commissario europeo alla guida della tac Forse vaccini breton chiarire su dosi prodotti da astrazeneca in ...

