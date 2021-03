Sui giovani il prezzo più alto in termini di prospettive di vita (Di giovedì 25 marzo 2021) (di Filippo Malinverno) Non c’è dubbio che, a un anno dall’inizio della pandemia, i giovani siano stati la fascia della popolazione più colpita dalle conseguenze socio-economiche del Covid-19. Non tanto per ricoveri in terapia intensiva e ripercussioni sulla salute, quanto piuttosto per la disoccupazione, l’incertezza e la sfiducia verso un futuro che sembra più pieno di ostacoli. Ancora una volta, dopo la crisi finanziaria del 2009, adolescenti, studenti e giovani lavoratori sono chiamati a pagare il prezzo più alto non in termini di vite, ma di prospettive di vita. I dati non mentono. Il lavoro per ventenni e trentenni ristagna, e la crisi non farà altro che peggiorare il già basso tasso di occupazione post-lauream. Insieme alla disoccupazione, sul medio-lungo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) (di Filippo Malinverno) Non c’è dubbio che, a un anno dall’inizio della pandemia, isiano stati la fascia della popolazione più colpita dalle conseguenze socio-economiche del Covid-19. Non tanto per ricoveri in terapia intensiva e ripercussioni sulla salute, quanto piuttosto per la disoccupazione, l’incertezza e la sfiducia verso un futuro che sembra più pieno di ostacoli. Ancora una volta, dopo la crisi finanziaria del 2009, adolescenti, studenti elavoratori sono chiamati a pagare ilpiùnon indi vite, ma didi. I dati non mentono. Il lavoro per ventenni e trentenni ristagna, e la crisi non farà altro che peggiorare il già basso tasso di occupazione post-lauream. Insieme alla disoccupazione, sul medio-lungo ...

