Sesso e findom | cos' è la «dominazione finanziaria» e come funziona

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Mai sentito parlare di? Siamo nell’ambito dei feticismi sessuali, per la precisione del mondo del BDSM. Sì, perchéè l’abbreviazione del nome completo di questo feticismo, cioè «Financial Domination», quindi afferente al mondo dei rapporti di-sottomissione. Ilsi caratterizza per una specifica dinamica di potere: una parte dominante (solitamente donna, che si chiama domme) “sfrutta” economicamente la parte sottomessa (solitamente uomo), la quale prova piacere sessuale in tale tipologia di relazione, cioè l’arrendersi al potere della dominatrice. La particolarità del, tuttavia, è che non comporta pratiche sessuali (né adorazioni di parti del corpo,per esempio i piedi di nessun tipo tra dominatrice e schiavo. Nella maggior parte dei casi, ...