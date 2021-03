Sci di fondo, Selle non sarà più direttore tecnico della nazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Bologna, 25 marzo 2021 " Svolta epocale nel mondo dello sci di fondo italiano. Marco Selle e la Fisi hanno deciso di interrompere di comune accordo il rapporto di collaborazione che durava da nove ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Bologna, 25 marzo 2021 " Svolta epocale nel mondo dello sci diitaliano. Marcoe la Fisi hanno deciso di interrompere di comune accordo il rapporto di collaborazione che durava da nove ...

