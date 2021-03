Reunion Glee, il cast renderà omaggio a Naya Rivera (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scorso 12 gennaio Naya Rivera avrebbe compiuto 34 anni. Il cast di Glee l’aveva celebrata su Instagram, ma sono in arrivo novità: il mese prossimo una Reunion le renderà nuovamente omaggio, nel corso dei GLAAD Awards. Reunion Glee, in cosa consisterà? I GLAAD Awards si terranno l’8 aprile con una cerimonia virtuale. Questo premio riconosce le rappresentazioni corrette ed inclusive di persone LGBTQ, e quest’anno ci saranno 28 categorie, due in più dello scorso anno, per un totale di ben 198 candidati. E sarà proprio questo lo scenario in cui il cast della fortunata serie tv Glee, il cui ultimo episodio è andato in onda sei anni fa, si riunirà per un tributo all’amica e collega di set. C’è anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo scorso 12 gennaioavrebbe compiuto 34 anni. Ildil’aveva celebrata su Instagram, ma sono in arrivo novità: il mese prossimo unalenuovamente, nel corso dei GLAAD Awards., in cosa consisterà? I GLAAD Awards si terranno l’8 aprile con una cerimonia virtuale. Questo premio riconosce le rappresentazioni corrette ed inclusive di persone LGBTQ, e quest’anno ci saranno 28 categorie, due in più dello scorso anno, per un totale di ben 198 candidati. E sarà proprio questo lo scenario in cui ildella fortunata serie tv, il cui ultimo episodio è andato in onda sei anni fa, si riunirà per un tributo all’amica e collega di set. C’è anche ...

